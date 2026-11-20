Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження протягом 19 та 20 листопада ЗРГК "Панцир-С2" на Брянщині, пункту управління БпЛА на Донеччині, воєнних складів та місць зосередження ворога.

"19-го та в ніч на 20 листопада Сили оборони України продовжили системно вибивати в армії рф те, що підтримує її на фронті: прикриття з неба, постачання та дрони. На Брянщині уражено ЗРГК "Панцир-С2". Цей комплекс прикривав російські об'єкти від українських дронів і ракет. Тепер у цій системі захисту з'явилася ще одна прогалина", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у телеграм в п'ятницю.

Повідомляється також, що в районі Селидового Донецької області уражено пункт управління БпЛА противника. Під удар потрапила і тилова логістика. В районі Рубіжного та Лисичанська (Луганська обл.) уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів армії РФ. Окрім того, в районі Бердянська (Запорізька обл.) уражено місце зосередження озброєння і військової техніки російського агресора. Масштаби завданих збитків уточнюються.