Російські систематичні атаки по інфраструктурі, яка забезпечує мільйони українців електроенергією, теплом, водою та іншими життєво необхідними послугами напередодні зими, свідомо спрямовані на створення нестерпних умов життя, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це частина свідомої кампанії Росії зі створення нестерпних умов життя з метою знищення української нації. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року чітко визначає такі дії як злочин геноциду", – заявив міністр, передає пресслужба МЗС.

Він наголосив, що ніхто не повинен приймати спроби Росії виправдати свої атаки як "відповідь" на будь-які дії України.

"Тут не може бути жодного знака рівності. По-перше, Україна завдає ударів виключно по законних військових цілях, тоді як Росія атакує цивільних людей. По-друге, усі дії України є цілком справедливою відповіддю на роки безперервного російського терору. По-третє, саме Україна захищається від неспровокованої та невиправданої російської агресії, а не навпаки", – зауважив міністр.

Сибіга також підкреслив, що ставити Росію та Україну на один рівень – докорінно неправильно.

"Цього тижня Путін позував для фотографій зі світовими лідерами. Але фотографія, на яку він насправді заслуговує, – це фотографія на лаві підсудних, де він постає перед судом за злочини проти українців та України", – заявив він.