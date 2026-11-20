Уряд Естонії на засіданні в п'ятницю ухвалив рішення про закриття з 1 грудня естонсько-російських автомобільних прикордонних переходів.

"Прикордонні переходи буде закрито в усіх пунктах перетину кордону між Естонією та Росією: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа та Саатсе. Через шість місяців уряд оцінить, чи потрібно змінювати обмеження, запроваджені в інтересах національної безпеки та громадського порядку", – повідомив на пресконференції прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Підставою для ухвалення рішення стали, за його словами, ворожі дії Росії, зокрема атаки на оборонні підприємства. Останнім випадком стала спроба підпалу 13 листопада підприємства Threod Systems, яке виробляє дрони для України, сказав Міхал.

Найближчими тижнями уряд обговорить, що необхідно зробити і на південному сході, і на північному сході Естонії, щоб пом'якшити наслідки закриття для населення прикордонних регіонів, зазначив він.

Як заявив на пресконференції глава МЗС Маргус Цахкна, рішення уряду стосується пересування людей і транспортних засобів через автомобільні прикордонні переходи й не накладає додаткових обмежень на залізничні вантажоперевезення. Вони здійснюватимуться відповідно до чинних обмежень і можливостей та під суворим митним контролем, пояснив міністр.