Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження нафтоперекачувальної станції "Калейкіно" в районі Альметьєвська (Республіка Татарстан. РФ) за 1 тис. км від України, одного з основних вузлів нафтопроводу "Дружба".

"19 листопада Сили оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в районі Альметьєвська Республіки Татарстан. Це один із ключових вузлів нафтопроводу "Дружба"", - йдеться у повідомленні Генштабу в телеграм в п'ятницю.

Повідомляється про підтвердження ураження трьох резервуарів РВСПА-50000 на території НПС "Калейкіно-1". Це одні з найбільших нафтових резервуарів, які будують у РФ. Один із них загорівся, два інші пошкоджено.

"Удар зачіпає весь нафтовий ланцюг, а не окремий об'єкт. У "Калейкіно" приймають і змішують нафту з різних регіонів РФ, а звідси вона йде на нафтопереробні заводи та в систему "Дружба". Через такі вузли кремль перетворює нафту на гроші для війни", – зазначається у повідомленні Генштабу.

Як розповіли у Генштабі, масштаб втрат видно з того, що стоїть за абревіатурою. Кожен РВСПА-50000 – сталева споруда діаметром близько 60 метрів і заввишки з шестиповерховий будинок, розрахована на зберігання до 50 тисяч кубометрів нафти. Усередині є плавучий понтон, який лежить на поверхні нафти й стримує її випаровування. На один такий резервуар ідуть сотні т сталі. Його місяцями зводять на спеціальному фундаменті, пояс за поясом зварюють стінки, а потім випробовують водою. Купити чи відновити таку конструкцію за день неможливо, а тут під ударом опинилися одразу три.

Наслідки попередніх уражень теж підтверджено. На Ільському НПЗ у Краснодарському краї, ураженому 18 листопада, знищено один резервуар РВС-5000 і пошкоджено ще вісім – сім РВС-5000 та один РВС-1000. Крім того, пошкоджено ділянку нафтопроводу, п'ять технічних і одну складську будівлю. Масштаби завданих збитків уточнюються.