Уражено 40 об'єктів нафтових та військово-промислових комплексів РФ за 50 днів, чотири з них – декілька разів, повідомив командувач Сил безпілотних систем майор Роберт "Мадяр" Бровді.

"Хробача каністра стікатиме й надалі: 40 нафтоналивайок та об'єктів ВПК противника результативно відвідано Птахами СБС протягом 50 діб, що минули. Низка з них- кількаразово", – написав Бровді, якого цитує пресслужба СБС у телеграм в п'ятницю.

У повідомленні наводиться повний перелік російських об'єктів, які було уражено СБС, також наводяться дати та підрозділи Сил оборони, які реалізовували бойові задачі.

Згідно з переліком, декілька разів Сили оборони уражали наступні об'єкти : НХЗ "Дорогобуж" (Смоленська обл.), 20.11 та 10.11.26, НПЗ "Ільський" (Краснодарський край), 18.11, 15-16.11.26; ЛДВС "Самара" (Самарська обл.) 07.11. та 02.11.26, 10.10.26 та 02.10.26; АТ "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія" (Самарська обл.,), 01.10.26 та 30.09.26.

Допис Бровді закінчив традиційно: "Тече каністра і тектиме. Працюєм далі. Ми встоїмо. Москва ляже".