Президент України Володимир Зеленський розраховує, що Пентагон погодить очікуване Україною постачання ракет PAC-2 і PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

"Окремо проговорили з міністром оборони України комунікацію з партнерами в США щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3. Дуже розраховуємо, щоб Пентагон відпустив постачання, яке ми очікуємо", – написав Зеленський у Телеграмі у п'ятницю після селекторної наради.

Він також доручив Міністерству закордонних справ України протягом дня зв'язатися з усіма партнерами, які почали готувати пакети допомоги для посилення ППО, щоб прискорити їх постачання.

Коментуючи масовану російську атаку, президент заявив, що РФ завдала удару демонстративно після, за його оцінкою, невдалих зустрічей у Китаї та провалу намірів очільника Кремля щодо "переділу" світу. Він також заявив, що російські позиції на фронті є найслабшими за весь поточний рік.

"Свою воєнну та дипломатичну неспроможність Росія намагається компенсувати саме таким терором, саме такими ударами по життю", – зазначив Зеленський.

Питання постачання ракет Patriot Зеленський порушував і раніше. 17 листопада, виступаючи перед учасниками Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", він закликав США не затримувати постачання перехоплювачів і запропонував партнерам передавати Україні ракети з наявних запасів в обмін на новіші після їх виробництва.

"Україні потрібні ракети-перехоплювачі Patriot та IRIS-T з тих, що у вас вже є. А натомість ми можемо надати вам нові ракети, які Україна вже замовила, як тільки вони будуть вироблені. Це не пожертвування. Це обмін. І ви даєте нам ракети, які нам потрібні зараз, а натомість отримуєте новіші та кращі ракети", – сказав тоді Зеленський.