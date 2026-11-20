Україна отримала майже EUR8 млрд від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Це найбільший одноразовий транш за всю історію програми. Кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони є життєво необхідною підтримкою для збереження фінансової стійкості та забезпечення пріоритетних потреб держави в умовах повномасштабної війни", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, з урахуванням цього надходження Україна цьогоріч отримала вже EUR13,57 млрд за програмою Ukraine Facility.

Прем'єр нагадав, що фінансування стало можливим завдяки виконанню Україною понад 20 заходів, передбачених Планом України.