Національна поліція України повідомила п'ять нових підозр у справі міжнародної мережі колцентрів, пов'язаної із наркокартелем "Хімпром".

У повідомленні на сайті в п'ятницю Нацполіція нагадує, що зловмисники ошукали громадян ЄС майже на 50 млн грн. Український осередок поліція викрила раніше, затримавши співорганізатора та активних виконавців.

Йдеться про продовження міжнародного розслідування, перші результати якого Нацполіція оприлюднила у грудні 2025 року. Тоді правоохоронці провели понад 70 обшуків, повідомили про підозру 11 особам, затримали співорганізатора та п'ятьох активних виконавців.

За даними поліції, вилучені під час обшуків внутрішній облік і записи розмов із потерпілими допомогли слідчим встановити інших причетних – ще п'ятьох раніше невідомих слідству фігурантів.

"Нові підозри підготували після отримання з-за кордону записів розмов із потерпілими та завершення фоноскопічних і портретних експертиз", – уточнюється в повідомленні.

За даними слідства, фігуранти виконували функції тренерки-перекладачки, двох так званих "клоузерів", помічника та охоронця.

Усім п'ятьом повідомлено про підозру в участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 255 КК України) та шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України).

Трьох фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. "Тренерці-перекладачці, затриманій у Туреччині, повідомлено про підозру заочно – найближчим часом очікується її екстрадиція до України. П'ятого фігуранта буде оголошено в міжнародний розшук", – йдеться в повідомленні.

Нацполіція нагадує, що організатор мережі – громадянин України, який залишив країну та перебуває в міжнародному розшуку. За оперативною інформацією, він підтримує прямі контакти з лідером "Хімпрому", відомим як "Мексиканець".

"Цього ж чоловіка турецькі медіа називають керівником шахрайської структури, яка облаштувала базу у Стамбулі під прикриттям консалтингової компанії. За оприлюдненими даними, там діяли спеціальні студії для відеодзвінків із підміною облич, використовували підроблені посвідчення, а роботу офісу забезпечувала озброєна охорона", – зазначають в Нацполіції.

Серед затриманих у стамбульському колцентрі була тренерка-перекладачка, якій повідомлено про підозру в українському провадженні.

В Україні колцентри працювали в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Їхні працівники видавали себе за представників банків і правоохоронних органів європейських держав. Під приводом "захисту" рахунків переконували людей переказувати заощадження, купувати криптовалюту або передавати готівку кур'єрам. Для переконливості залучали носіїв іноземних мов та використовували deepfake-технології.

Розслідування триває у співпраці з правоохоронцями Чехії, Латвії та Литви. Поліція встановлює інших учасників мережі та додаткові епізоди шахрайств.

Процесуальне керівництво в українських провадженнях здійснює Офіс генерального прокурора.