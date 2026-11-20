Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російській території, намагаючись наявними засобами знищувати пускові російської балістики, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї ночі ми уразили три пускові. Одну знищено, щодо двох уточнюємо наслідки ураження", – написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами селектору з військовими і урядовцями.

Загалом, вказав президент, Сили оборони за ніч збили 79 крилатих ракет. "Дуже добре спрацювала українська бойова авіація – наші F-16, "міражі" та МіГи. З балістикою, на жаль, значно складніше, і це залежить вже не від наших сил, а від постачання ракет партнерами", – додав Зеленський.