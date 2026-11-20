Президент України Володимир Зеленський назвав російську атаку атака в ніч на п'ятницю, 20 листопада, одним із найбільш масованих ударів і заявив, що РФ запускала ракети групами з паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити ліквідацію наслідків попередніх влучань.

"Росіяни застосовували й ракети з касетними боєголовками. Один із найбільш масованих ударів. Тактика удару була цього разу особливо підлою – по кілька груп ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлення. Були загиблі фактично вже тоді, коли фахівці оглядали перші пошкодження об'єктів і росіяни завдавали повторних ударів", – написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами селектору із військовими та урядовцями.

Загалом станом на ранок Росія запустила більш ніж 400 ударних дронів і понад 110 ракет, із них 27 балістичні. Абсолютно всі цілі, зазначив президент – це звичайна цивільна інфраструктура, в тому числі енергетичні об'єкти та логістика – мости через Дніпро, об'єкти залізниці.

Також були зафіксовані удари по підстанціях і енергетичних лініях, від яких залежать атомні станції та енергетичні зв'язки України із сусідами в Євросоюзі. Пошкоджені й звичайні житлові будинки.

"На цей час відомо, що удар убив 8 людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Майже 30 людей поранені", – резюмував Зеленський.