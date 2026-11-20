Діти та молоді люди віком 18-23 роки, які повернулися на підконтрольну Україні територію після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій, можуть отримати одноразову підйомну допомогу в 50 тис. грн, і щоб отримати кошти до кінця 2026 року, заяву потрібно подати до 11 грудня включно, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності в середу.

"Цей строк необхідний Державній службі України у справах дітей для перевірки документів і здійснення виплати до завершення бюджетного року. Водночас пропуск цієї дати не позбавляє права на допомогу: звернутися можна протягом двох років від дня виникнення такого права", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що за дітей до 18 років заяву подають батьки, усиновлювачі, опікуни або інші уповноважені представники, а діти віком від 14 років, а також молоді люди віком 18-23 роки можуть звернутися самостійно.

Зазначається, що допомога призначена для підтримки дитини чи молодої людини після повернення в Україну – зокрема для забезпечення базових потреб, лікування, навчання, психологічної підтримки та облаштування безпечних умов проживання.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням або за телефоном (044) 284 39 12.

Як повідомлялося, в червні 2025 року Кабінет міністрів України запровадив одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тис. грн для дітей, які повертаються на підконтрольну територію після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій.