В п'ятницю на території Польщі впали три російські об'єкти – дві ракети та реактивний дрон, повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш, передає RMF24.

"Йдеться про населені пункти Новий Ліповець, Рудник-над-Саном та Молодич. У випадку з Новим Ліповцем мова йде про ракету Х-101", – йдеться у повідомленні.

Ще одна ракета впала у Руднику-над-Саном, а в Молодичі – безпілотник з реактивним двигуном.

"Цей напад Російської Федерації на територію України, що мав наслідки для Польщі, був одним із найбільших з початку повномасштабної війни в Україні", – заявив Косіняк-Камиш.

Він підкреслив, що дата обрана не випадково: 20 листопада відбуваються навчання "Коаліції охочих".

"Ми маємо справу з черговою провокацією Росії. На мою думку, дата обрана не випадково. Сьогодні в Новій Дебі, неподалік від тих місць, де діяли наші повітряні сили, проводяться навчання "Коаліції охочих", – сказав він.

Міністр уточнив, що внаслідок падіння ракет і дрона ніхто не постраждав. Не повідомлялося про жодні пошкодження інфраструктури.