Внаслідок війни в Україні за cічень-жовтень 2026 року загинули або зазнали поранень 1144 дитини, в тому числі загинули найменше 114 дітей, поранені 1030 дітей.

Як повідомляє ЮНІСЕФ в Україні, це найбільша кількість підтверджених випадків загибелі чи травмування дітей ніж за будь-який попередній рік протягом останніх трьох років.

"Це означає, що кожного дня більше трьох дітей гинуть або зазнають поранень. Упродовж цієї ночі повідомлялося про масштабні атаки на Київ та низку інших регіонів, через що загинули й були поранені мирні жителі, а також пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури", – зазначили в ЮНІСЕФ.

Організація підкреслює, що лише минулого місяця по всій країні загинули або були поранені щонайменше 146 дітей, що на 150 % перевищує показник за той самий період минулого року.

"Попри те, що до кінця року залишається ще два місяці, кількість дітей, які загинули в Україні у 2026 році, вже більш ніж на 20 % перевищила загальний показник за весь 2025 рік. Водночас кількість поранених дітей зросла майже на 60 %", – наголошують в ЮНІСЕФ.

В організації нагадали, що 2 листопада внаслідок удару по території шкільного комплексу на південному сході України, зокрема по підземному укриттю, де надавалася гуманітарна допомога населенню, загинули 72 людини, а ще четверо вважаються зниклими безвісти. А 13 листопада внаслідок атак по Запоріжжю загинув 17-річний хлопець, а ще восьмеро дітей отримали поранення. Це чергове нагадування про те, що життя і безпека дітей постійно загрожені.

Окрім того, число підтверджених атак на енергетичну інфраструктуру у 2026 році сягнуло найвищого рівня з початку повномасштабної війни. Зокрема, цього року вже зафіксовано на 78% більше атак, ніж за весь 2025 рік. У більшості регіонів країни запроваджено графіки відключень електроенергії тривалістю від 4 до 18 годин, а на початку листопада тривалість окремих відключень перевищувала 12 годин, оскільки тепло- та електростанції продовжують зазнавати масштабних пошкоджень.