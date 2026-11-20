Міністр у справах ветеранів Віталій Кім перепросив за свої висловлювання в нещодавньому інтерв'ю для українського медіа щодо загроз післявоєнної адаптації ветеранів, але зазначив, що таким чином хотів привернути увагу до важливої теми.

"Насамперед я хочу вибачитися перед усіма, кого це зачепило. Я знаю, що такі люди є. Надалі намагатимуся дотримуватися більш офіційного формату спілкування. Водночас це ціна, зокрема моя особиста, за те, що я зробив свідомо, щоб привернути увагу до важливої та актуальної теми, з якою потрібно працювати. І зараз суспільство якраз активно обговорює це питання та розуміє, що ним необхідно займатися", – сказав Кім в інтерв'ю "Армія FM".

Він додав, що не звик замовчувати проблеми, і хоче, щоб про них говорили й готувалися до їх вирішення.

"Є неприємна правда, а є солодка брехня, але я не можу казати, що все добре, країна готова, держава готова, ми все зробили, а потім, коли мине час і виникнуть проблеми, дивуватися: "Ой, це не так". Я хотів привернути увагу суспільства, насамперед ветеранів і ветеранок, щоб ми вирішували ці питання для їхньої користі. Моя увага до цієї теми абсолютно щира. Люди взяли на себе відповідальність за країну, пішли воювати та захищати її. Я в жодному разі не хотів нікого образити. Це мій стиль спілкування, і я його скоригую", – додав міністр.

Кім погодився, що у нього були помилки у формулюваннях, і це зачепило навіть його друзів.

"Попри все, мета тієї розмови була саме такою – дати ветеранам можливість бути провідними, активними учасниками відновлення країни", – наголосив він.

Коментуючи свої слова щодо психологічних травм, міністр зазначив, що це абсолютно вирвана з контексту фраза.

"Я якраз розумію, наскільки це важливо. І наголошую на тому, що нам не вистачає фахівців – саме військових психологів. Причому, на мою думку, вони мають бути різними – працювати за конкретними профілями", – додав він.

Декілька днів тому Віталій Кім дав інтерв'ю виданню "РБК-Україна", яке викликало багато обговорень в соціальних мережах. Зокрема, найбільший резонанс викликали заяви міністра, що після повернення військових з фронту буде ризик зростання злочинності.

"Це точно буде. Так було після кожної війни. Люди повертаються з певними навичками, зі зменшеним відчуттям ризику та підвищеним почуттям справедливості. Це стосується не лише криміналу, а й соціального напруження, революцій та інших процесів", – заявив він.

Також Кім зазначив, що, на його думку, зараз держава недостатньо працює над інформаційною політикою та підготовкою суспільства до повернення ветеранів.

Слова міністра викликали нову хвилю обговорень необхідності його відставки, а також заяв про те, що Мінветеранів має очолювати саме ветеран. Раніше ці питання піднімалися у липні поточного року, одразу після його призначення.

У зв'язку з цим, фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді зареєструвала постанову про відставку Кіма з посади міністра ветеранів (№16235).

Крім того, Рада ветеранів війни за незалежність України заявила, що вважає неприйнятними окремі висловлювання міністра, та закликала до публічних вибачень перед ветеранами і пояснення його позиції.

В свою чергу, Віталій Кім після критики його висловлювань заявив, що відкритий до пропозицій і зауважень, але не буде замовчувати проблеми у ввіреній йому сфері.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів.

На акціях протесту за повернення Михайла Федорова в Міністерство оборони, які проходили в липні-серпні, періодично звучало гасло "Ветеран, а не Кім", що означало вимогу замінити Віталія Кіма на посаді міністра у справах ветеранів. Також у соціальних мережах можна було зустріти дописи користувачів, які б воліли бачити на цій посаді ветерана.

Наприкінці липня Кім у відповідь на критику заявив, що "ставить для себе рік", щоб реалізувати задумане і показати результат, який потрібен ветеранам.

У жовтні на пресконференції з нагоди 100 днів оновленої команди Мінветеранів Кім заявив, що на посаді міністра ветеранів дослухається до об'єктивної критики і відповів на закиди, що він не ветеран, але очолює профільне відомство. Зокрема, він зазначив, що "в собі впевнений і спільнота південна мене підтримує".