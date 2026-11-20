Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України повідомило про електронні консультації з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету міністрів "Про залучення тягового рухомого складу суб'єктів господарювання для забезпечення потреб залізничного транспорту в умовах дії воєнного стану".

Як зазначається в пояснювальній записці, через постійні ворожі атаки на залізничну інфраструктуру та рухомий склад проєктом постанови передбачається залучення локомотивів, які належать іншим відомствам, підприємствам та організаціям – суб'єктам господарювань, для залізничних перевезень, зокрема вантажних на окремих ділянках залізничної мережі.

Пояснюється, що для залучення локомотивів, які не належать АТ "Укрзалізниця", необхідно сформувати організаційні підходи до їх використання на залізничних коліях загального користування, забезпечити локомотивними бригадами, екіпірування, технічного обслуговування та дотримання встановлених вимог безпеки руху.

Пропонується запровадити два механізми залучення локомотивів суб'єктів господарювання. Вони діятимуть під час воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування, але не довше дня введення в дію закону "Про безпеку та інтероперабельність на залізничному транспорті України".

Зазначається, що перший механізм надає можливість допуску "Укрзалізницею" локомотивів суб'єктів господарювання для виконання перевезень вантажів на окремих ділянках залізничної мережі. Водночас використання локомотивів здійснюватиметься за умови дотримання власниками локомотивів вимог системи управління безпекою руху "Укрзалізниці".

Серед іншого, другий механізм передбачатиме можливість УЗ залучити локомотиви у їх власників на підставі договорів оренди (позики) для подальшого здійснення вантажних та пасажирських перевезень.

У договорах оренди визначатимуть основні умови використання локомотивів, зокрема обсяги та напрямки перевезень, строки використання, порядок забезпечення локомотивними бригадами, можливість залучення персоналу власника локомотива на договірних засадах, екіпірування та технічне обслуговування, а також можливість залучення локомотивів за згодою власників до здійснення пасажирських залізничних перевезень у надзвичайних випадках.

Водночас документ не передбачає запровадження механізму доступу приватних перевізників до ринку залізничних перевезень.

"Реалізація акта сприятиме залученню додаткових ресурсів тягового рухомого складу суб'єктів господарювання для забезпечення потреб залізничного транспорту в умовах обмеженості тягового рухомого складу АТ "Укрзалізниця", – наголошується у проєкті постанови.

Зауваження та пропозиції щодо відповідного проєктного акту приймаються протягом 15 днів з дня оприлюднення.

Як повідомлялось, загальні втрати локомотивів "Укрзалізниці" з 2022 року сягли 623 од., з яких 407 од. – у 2026 році.