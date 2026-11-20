За процесуального керівництва Київської міської прокуратури одному з керівників державного підприємства "Зал офіційних делегацій" повідомлено про підозру в умисному внесенні у декларації недостовірних даних.

"За матеріалами перевірки НАЗК встановлено, що у 2024 році, як суб'єкт декларування, посадовець вказав у деклараціях за 2022-2023 рр. недостовірні відомості на суму понад 9,6 млн грн", – повідомляє прокуратура столиці в телеграм-каналі в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, зокрема, у деклараціях зазначено занижену вартість двох автомобілів.

"Так, вартість автомобіля Mitsubishi Pajero 2008 року випуску зазначена як 10 тис. грн, вартість Lexus LX 450 2019 року – 110 тис. грн. При цьому, згідно відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів, ціна автомобілів становить 90 тис. грн та 2,5 млн грн", – уточнюють в прокуратурі.

Крім того, в деклараціях зазначено відомості про наявність у суб'єкта декларування 10 Bitcoin, вартість яких в гривнях становить 5 млн 812 тис. 80 грн. Водночас аналізом криптогаманців суб'єкта декларування встановлено проведення операцій лише на суму 0,3 USDT.

Також, за даними прокуратури, в ході досудового розслідування встановлено, що суб'єкт декларування зазначив наявність у нього $275 тис., з яких $50 тис. – гроші, позичені йому 78-річною жінкою. Водночас, згідно з матеріалами досудового розслідування, такий правочин не укладався.

"Таким чином, зазначені посадовцем у деклараціях відомості відрізняються від достовірних на понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто на суму понад 9,6 млн грн", – наголошується у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Згідно з даними із відкритих джерел, ДП "Зал офіційних делегацій" підпорядковується Державному управлінню справами (ДУС), до лютого 2022 року ДП відповідало за прийом та обслуговування офіційних делегацій і VIP-пасажирів в аеропорту "Бориспіль". Через воєнний стан і закриття повітряного простору підприємство не здійснює профільної діяльності. З 2026 року підприємство перебуває у стані реорганізації на ТОВ "Зал офіційних делегацій".