Російські окупанти вранці в п'ятницю, 20 листопада, завдали удару по середмістю Києва, повідомляє столичне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Ворог продовжує атакувати Київ. У Подільському районі внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа в легковику. Також пошкоджено магазин, поруч розташовані будівлі та 14 автівок", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що внаслідок удару одна людина постраждала. Рятувальники передали чоловіка медикам.

Пожежу ліквідували.