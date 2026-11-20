Київська кільцева електричка (Kyiv City Express) повідомила про збільшення кількості рейсів та поступове надолуження графіків руху поїздів після безпекових зупинок.

"Сьогодні через загрози балістичних ударів рух кільцевої електрички тимчасово призупиняли з міркувань безпеки пасажирів і залізничників. Наразі Kyiv City Express поступово надолужує відставання від графіка", – повідомляє Kyiv City Express у телеграм-каналі в п'ятницю.

Серед іншого, нагадується, що на кільці курсують 16 додаткових рейсів у пікові години.

Водночас пасажирів просять враховувати можливі затримки та стежити за оголошеннями на станціях і актуальним розкладом на сайті київської кільцевої електрички.

Раніше АТ "Укрзалізниця" повідомляло про пошкодження залізничної інфраструктури та затримки низки рейсів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ.