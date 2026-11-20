Через влучання ворожого дрону спалахнула пожежа в Будинку-музеї другого президента України Леоніда Кучми у с. Чайкине (Новгород-Сіверська громада Чернігівська обл.), повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

"Сьогодні вранці, 20 листопада, близько 09:50, у с. Чайкине зафіксовано вороже влучання (попередньо – FPV-дрону). Унаслідок удару спалахнула пожежа в Будинку-музеї другого президента України Леоніда Кучми", – написав Селіверстов у фейсбуці у п'ятницю.

За його словами, відомості щодо потерпілих поки не надходили.

Чайкине – рідне село Леоніда Кучми. На місці батьківської дерев'яної хати у 2000-2003 рр. збудували особняк площею близько 600 кв. м.