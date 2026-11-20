В Одесі та Одеському районі відбулися відключення світла під час атаки РФ зранку п'ятниці, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Одеса та Одеський район: під час повітряної тривоги сталися відключення світла. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оглянуть обладнання та розпочнуть ремонти", – написав ДТЕК у Телеграм.

Він наголосив, що насамперед енергетики мають повернути світло до об'єктів критичної інфраструктури, а потім в оселі.

"Бригади ДТЕК працюватимуть в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло у кожну домівку", – запевнили в енергохолдингу.

НЕК "Укренерго" зі свого боку повідомила, що через удар РФ є масштабне знеструмлення в Одесі та прилеглих районах.

За інформацією Телеграм-каналу міської влади "Одеса. Офіційно", через відключення електроенергії тимчасово призупинено рух усіх трамваїв і тролейбусів.