В Ізюмі (Харківська обл.) завершено аварійно-рятувальні роботи на місці удару, завданого ЗС РФ по місту вдень 19 листопада.

"Рятувальники розчищали завали та проводили демонтаж зруйнованих і пошкоджених конструкцій житлового багатоквартирного будинку. Вночі з-під завалів деблоковано тіло загиблої жінки", – повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

Окрім ДСНС, на місці удару працювали кінологи, сапери, психологи та офіцери-рятувальники громади.

Як повідомлялося, близько 11:30 19 листопада ЗС РФ обстріляли Ізюм, за попередніми даними, з РСЗВ. Одна людина загинула, ще 22, в тому числі п'ятеро дітей, постраждали.