Вибухотехніки поліції Києва вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника, який 19 листопада влучив у житловий будинок у Подільському районі, повідомляє поліція Києва.

В повідомленні на сайті у п'ятницю поліція столиці нагадує, що внаслідок ворожої атаки БпЛА впав на житловий будинок у Подільському районі столиці, внаслідок падіння безпілотника ніхто не постраждав.

"Під час обстеження будівлі фахівці виявили нездетоновану бойову частину безпілотника вагою близько 50 кілограмів", – йдеться в повідомленні.

За оцінками правоохоронців, у разі детонації вибух міг спричинити руйнування усіх п'яти поверхів будівлі.

"Вибухотехніки провели розряджання бойової частини і транспортували її на підривний майданчик для подальшого знищення", – зазначають у поліції.