Кількість американців, які планують зробити покупки в п'ятиденний період від Дня подяки до кіберпонеділка у звичайних магазинах та онлайн, цього року становитиме близько 182,7 млн осіб, свідчать результати опитування Національної федерації ритейлерів (NRF).

"Хоча цей показник дещо нижчий за торішній рекорд (186,9 млн осіб), він підтверджує тенденцію останніх років до високої купівельної активності в цей святковий період", – йдеться в пресрелізі NRF.

Споживачі дедалі частіше починають робити святкові покупки заздалегідь: 60% опитаних беруться до них уже на початку листопада. Для порівняння, до пандемії цей показник становив 56%.

"Період святкових покупок зміщується на раніші терміни, однак вихідні з нагоди Дня подяки, як і раніше, залишаються для споживачів важливим часом для шопінгу, – зазначає віцепрезидентка NRF Еллісон Зеллер. – Покупці шукають вигідні пропозиції, а ритейлери пропонують привабливі ціни на подарунки та створюють особливу атмосферу, підтримуючи таким чином традицію робити покупки у святкові вихідні, пов'язані з Днем подяки".

День подяки цього року припадає на 26 листопада, "чорна п'ятниця" – на 27 листопада, кіберпонеділок – на 30 листопада.

"Чорна п'ятниця" залишається найпопулярнішим днем для покупок у цей п'ятиденний період: 126 млн американців (69%) планують вирушити до магазинів або зробити покупки онлайн. Кіберпонеділок – другий за популярністю день: 66,1 млн осіб (36%).

Найпопулярнішими подарунками залишаються одяг та аксесуари (45%), подарункові картки (39%) та іграшки (29%). Основними джерелами ідей для подарунків, як і раніше, є онлайн-пошук (37%), а також рекомендації друзів і близьких (32%).

Очікується, що загальні витрати на подарункові картки цього року будуть мінімальними за одинадцять років і становитимуть $26,81 млрд порівняно з $29,1 млрд у 2025 році.

Близько двох третин (65%) американців планують узяти участь щонайменше в одній благодійній акції. Найпоширенішим способом пожертв є фінансові внески (28%), також респонденти віддають речі благодійним організаціям (28%) і купують у роздрібних продавців або брендів, які жертвують на соціальні потреби (21%).

В опитуванні федерації, що тривало з 30 жовтня до 9 листопада, взяли участь близько 8 тис. американців.