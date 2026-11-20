Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував порушення повітряного простору Польщі та НАТО через масштабну атаку РФ на Україну та заявив про солідарність з Польщею та польським народом.

"Чергове порушення повітряного простору Польщі (та НАТО) внаслідок масштабного російського нападу на Україну свідчить про загрози, які російська агресія несе для всієї Європи та трансатлантичної спільноти", – написав Сибіга у соціальній мережі Х у п'ятницю.

Сибіга зазначив, що поки Москва намагається ініціювати дискусії "про "нову архітектуру безпеки Європи", російські ракети та безпілотники безпосередньо підривають існуючий порядок безпеки в Європі. "Першим кроком до його зміцнення, ймовірно, стало б припинення таких атак", – додав він.

Міністр ЗС наголосив, що "Україна є першою лінією оборони проти російської загрози. Підтримуючи оборонний потенціал України, союзники захищають власний народ та свою безпеку. Зараз надзвичайно важливо посилити тиск на Росію, зміцнити протиповітряну оборону України та активізувати зусилля з досягнення миру".

"Ми солідарні з Польщею та польським народом. Ми тісно співпрацюємо, щоб надати всю необхідну допомогу у розслідуванні цього інциденту та запобіганні подібним загрозам у майбутньому", – резюмував Сибіга.

Раніше у польських ЗМІ повідомили, що близько 6:30 ранку могло статися порушення повітряного простору Польщі "неідентифікованими літальними об'єктами під час масованої атаки РФ на Україну". Очевидці свідчили про потужний вибух у районі Хмелька. Мережею шириться відео на якому видно спалах та вибух. Польські військові заявили, що перевіряють дані радіолокаційних систем та інформацію про можливе падіння об'єкта. На місце направлено наземну пошуково-рятувальну групу зі складу Військ територіальної оборони. Ще вночі Урядовий центр безпеки оголосив повітряну загрозу для Люблінського та Підкарпатського воєводств. Через загрозу аеропорт у Жешуві призупинив роботу.