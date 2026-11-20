У ніч на п'ятницю, 20 листопада, російські окупанти атакували територію України балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, протикорабельними ракетами Циркон, 84 крилатими ракетами повітряного та морського базування Х-101, Калібр та Іскандер-К, а також 404 ударними БпЛА типу Shahed (123 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 462 цілі: 3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400/Циркон; 79 крилатих ракет Х-101, Калібр; 380 ворожих БпЛА типу Shahed (102 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також було зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі України лишаються декілька ворожих БпЛА.