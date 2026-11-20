Ворожа атака зруйнувала кондитерський цех Milfey у Києві, внаслідок обстрілу виробниче приміщення зазнало значних пошкоджень, повідомила компанія.

"Скільки вкладено туди часу, життя, грошей, нервових клітин. Усередині все зламалось. Немає слів, як воно болить", – йдеться у дописі на сторінці компанії у соціальній мережі Іnstagram у п'ятницю.

Допис супроводжується відео з місця влучання. Половина будівлі зруйновано, помітні сліди пожежі.

Milfey спеціалізується на виготовленні тортів, тістечок та інших кондитерських виробів.