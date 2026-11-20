В ніч на п'ятницю, 20 листопада, росіяни атакували Київ та дев'ять областей України, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Загалом на цю хвилину відомо про вісьмох загиблих та 28 постраждалих", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Так, ракети влучили в критичну інфраструктуру столиці, серед цілей були і мости. Пошкоджено об'єкт водовідведення, офісні й комерційні будівлі.

"Внаслідок атаки в Києві загинули шестеро людей. Ще 15 постраждали", – зазначив прем'єр.

Крім того, у Харкові під удар потрапила лікарня швидкої допомоги. Поранено четверо людей, пошкоджено корпус МРТ.

Також пошкоджені підприємства на Київщині, Миколаївщині, Одещині та Чернігівщині, а також житлові будинки на Дніпропетровщині, Львівщині, Вінниччині, Сумщині й Чернігівщині. Влучання є також в об'єкти енергетики.