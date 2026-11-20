Російські війська завдали удару по Одеських електромережах, без світла залишилися понад 41 тис споживачів в у двох районах Одеської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вранці російські війська атакували енергооб'єкт ДТЕК Одеські електромережі. За попередніми даними, постраждалих немає", – написав Кіпер у Телеграмі у п'ятницю.

За даними ОВА, внаслідок атаки тимчасово без світла залишилися понад 41 тис споживачів в Одеському та Роздільнянському районах. Енергетики оцінюють наслідки атаки та працюють над відновленням енергопостачання.