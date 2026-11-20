За попередніми даними, у ніч проти п'ятниці, 20 листопада, Росія запустила по Україні 80 крилатих ракет та до 20 балістичних, повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Сьогодні була одна з найпотужніших атак. Попередньо, РФ запустила 80 крилатих ракет та до 20 балістичних", – сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Також, за його словами, Україну атакували близько 400 дронів різних типів (з них близько 120 – реактивні).

"Доволі високий, попередньо скажу, відсоток перехоплення. Одна з ракет, ймовірно, перетнула державний кордон з Польщею, перевіряється інформація", – сказав він.

За словами Ігната, РФ атакувала ракетами зі стратегічної авіації, "калібрами" та балістикою. "До 80 крилатих ракет атакували Україну. Спершу "Калібри", а потім вже X-101. З різних напрямків: і з півночі, і з південних регіонів через центр України. Більшість крилатих атакували західні регіони країни. Під прицілом ворога різні об'єкти, в пріоритеті наша енергетика", – пояснив він.

Водночас балістикою РФ переважно била по Києву та області, зокрема по мостах.