Унаслідок ворожої атаки в ніч на 20 листопада зазнав пошкоджень один із об'єктів Київводоканалу. Через це наразі понижено тиск водопостачання в кількох районах столиці, повідомляє пресслужба підприємства.

"Наразі спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах Голосіївського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського районів. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Фахівці Київводоканалу працюють над стабілізацією тиску та якнайшвидшим відновленням водопостачання.