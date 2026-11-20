Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що внаслідок російської атаки в ніч на 20 листопада постраждали 11 цивільних.

"Київ: внаслідок російської атаки в ніч на 20 листопада 3 людини загинули, ще 11 – постраждали, 1 людину евакуювали", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у п'ятницю.

Про трьох загиблих повідомляв мер Віталій Кличко.

За даними ДСНС, у трьох районах міста зафіксовані пожежі: у Подільському районі горіли 2 нежитлові будівлі; в Оболонському районі вогонь охопив двоповерхову нежитлову будівлю, за іншою адресою виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури; у Голосіївському районі під ударом опинилася нежитлова забудова.