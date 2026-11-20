Кількість постраждалих у Львові через ворожу атаку зросла до семи осіб, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Кількість людей, які постраждали внаслідок атаки ворога по квиткових касах на залізничній станції у Львові, зросла до семи", – написав Козицький у Телеграмі у п'ятницю.

Раніше повідомлялось про двох загиблих та чотирьох постраждалих.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про влучання у квитковий термінал на залізничній станції Скнилів. На місці працюють рятувальники та інші служби.

Допис Садового супроводжується фото зі Скнилова – термінал майже повністю зруйновано.