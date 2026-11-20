Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомило про завершення операції у небі, пов'язаної з ударами Росії по цілях в Україні, та проведення перевірки щодо можливого порушення повітряного простору Польщі "неідентифікованими літальними об'єктами під час масованої атаки РФ на Україну".

"Операції військової авіації у польському повітряному просторі, пов'язані з ударами Російської Федерації по цілях в Україні з використанням засобів повітряного нападу, припинилися. Система протиповітряної оборони повернулася до стандартної оперативної діяльності", – йдеться у повідомленні Оперативного командування ЗС Польщі в соціальній мережі X.

"У зв'язку з підозрою на порушення повітряного простору Республіки Польща, яке могло статися сьогодні вранці, було вжито заходів для перевірки інциденту. На місце можливого зіткнення об'єкта направлено наземну пошуково-рятувальну групу зі складу Військ територіальної оборони", – повідомило Оперативне командування.

Раніше у польських ЗМІ повідомили, що близько 6:30 ранку могло статися порушення повітряного простору Польщі "неідентифікованими літальними об'єктами під час масованої атаки РФ на Україну". Очевидці повідомили про потужний вибух у районі Хмелька. Мережею шириться відео, на якому видно спалах та вибух. Польські військові заявили, що перевіряють дані радіолокаційних систем та інформацію про можливе падіння об'єкта. Ще вночі Урядовий центр безпеки оголосив повітряну загрозу для Люблінського та Підкарпатського воєводств. Через загрозу аеропорт у Жешуві призупинив роботу.