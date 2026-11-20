Російські окупанти в ніч на п'ятницю, 20 листопада, завдали масованої комбінованої атаки по Київщині. У Бучанському районі постраждали двоє людей, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Чоловіка та жінку з пораненнями й гострою реакцією на стрес госпіталізували до лікарні, загрози їхньому життю немає. Там же пошкоджено приватний житловий будинок", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Крім того, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та автомобіль.

"На всіх локаціях працюють оперативні служби, триває фіксація та ліквідація наслідків атаки", – підкреслив голова ОВА.