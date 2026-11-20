Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 5 населених пунктах області, 1 людина загинула, ще 39, у тому числі діти, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків зазнали поранень 11 людей, зокрема 16-річний хлопець, та отримала гостру реакцію на стрес 12-річна дівчинка; у м. Ізюм загинула 51-річна жінка, зазнали поранень 14 людей, серед них – дівчатка 15, 13 і 6 років, та отримали гостру реакцію на стрес 8 людей, зокрема 10-місячний хлопчик і 16-річний юнак; у м. Златопіль поранено чоловіків 19, 50 і 44 років; у сел. Біляївка постраждали 57-річна жінка і 56-річний чоловік", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.