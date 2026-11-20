Двоє людей загинули та щонайменше четверо постраждали внаслідок російської атаки по залізничній станції "Скнилів" у Львові у п'ятницю вранці, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, внаслідок атак ворога у Львові загинули дві людини. Співчуття рідним. Двоє людей загинули під час атаки ворога по залізничній станції "Скнилів". Ще щонайменше четверо постраждали", – написав Козицький у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 48-річний чоловік дістав поранення, також пошкоджено енергетичний об'єкт у Стрийському районі та житлові будинки внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на Львівську область.