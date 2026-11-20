Десятеро людей постраждали внаслідок нічних та ранкових атак російських безпілотників на населені пункти Харківської області у п'ятницю, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Харкові внаслідок удару по території медичного закладу постраждали 5 людей. Пошкоджено будівлю лікарні, багатоповерхівку та автомобілі. На парковці горіло авто", – повідомили ДСНС у Телеграм.

За даними ДСНС, ще п'ятеро людей постраждали у Лозівському районі: у Златополі горіла адміністративна будівля, а у Біляївці – гараж. До ліквідації наслідків атак залучалися підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громад.