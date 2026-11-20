48-річний чоловік дістав поранення, також пошкоджено енергетичний об'єкт у Стрийському районі та житлові будинки внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на Львівську область, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"В одному зі сіл Золочівського району після збиття ворожий безпілотник пошкодив три житлові будинки та автомобіль. Поранений 48-річний чоловік", – написав Козицький у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

За його даними, дрони також збили над трьома селами у Львівському районі: в одному з них під час роботи ППО кулі влучили в житловий будинок, в іншому загорілися гараж та житловий будинок, а у третьому безпілотник збили на відкритій території. Крім того, зафіксовано пошкодження енергооб'єкта у Стрийському районі, а на одній із вулиць Львова виявили уламки ракети ППО.

Козицький зазначив, що сили протиповітряної оборони безперервно працювали майже шість годин. Наразі продовжують надходити повідомлення про наслідки атаки, їх перевіряють профільні служби.