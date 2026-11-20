АТ "Укрзалізниця" повідомило про затримки низки поїздів на 6-10 годин у зв'язку з масованою ворожою атакою, йдеться в інформації про рух потягів на сайті компанії у п'ятницю.

Згідно з останніми оновленнями станом на 08:36 годину, найбільше затримуються потяги №119/120Хелм – Дніпро-Головний – на 10 год 26 хв, а № 073/074 Дніпро-Головний-Перемишль та №003/004 Дніпро -Головний -Ужгород – на 9 год 10 хв.

Що стосується інших напрямків, поїзд №037/038 Київ-Пас-Дніпро-Пас. курсує із затримкою на 8 год 14 хв, №109/110 Миколаїв Пас -Львів – на 6 год 43 хв, №037/038 Київ-Пас.-Дніпро-Гол.- на 6 год 40 хв, тоді як№ 031/032 Київ-Пас.-Перемишль та №049/050 Київ-Пас.-Трускавець затримуються на 6 год 08 хв.

Серед іншого, затримку у русі зафіксовано також у приміських потягах, зокрема найбільшу затримку має поїзд №6509 П'ятихатки -Тимкове – на 7 год 19 хв, а №6632 Гайворон-Вінниця – на 6 год 46 хв.

"Укрзалізниця" уточнила, що затримку потяга розраховано автоматично, тому можуть бути зміни. Серед іншого зазначається, під час тривог, евакуацій та об'їздів затримка руху поїздів може зростати, а коли потяг пришвидшується – скорочуватися.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відновлює рух Київської кільцевої електрички та продовжує курсування приміських поїздів у столиці й області попри масовану ракетно-дронову атаку РФ, водночас зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури.