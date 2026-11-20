Приватні будинки зазнали часткового руйнування та пошкоджень у Полтавському районі внаслідок падіння уламків російської ракети у п'ятницю вранці, інформація про травмованих наразі не надходила, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"У Полтавському районі вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки. Інформація уточнюється. Уламки ворожої ракети впали на відкритій території поблизу житлової забудови. Зафіксовано часткове руйнування та пошкодження прилеглих будинків. Станом на зараз інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило", – написав Дяківнич у Телеграм.

Як повідомлялося, рятувальники ліквідували пожежу на території промислового підприємства у Кременчуцькому районі Полтавської області, яка виникла внаслідок російського удару, загиблих і постраждалих немає.