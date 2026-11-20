Російські війська атакували об'єкт енергетики у Львівській області у п'ятницю вранці, через наслідки ударів по енергосистемі в регіоні запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ворог атакував об'єкт енергетики у Львівській області. Через наслідки атак по енергосистемі НЕК "Укренерго" запровадила аварійні відключення електроенергії у Львівській області. Найближчим часом мають запровадити погодинні відключення. Графіки опублікують на ресурсах "Львівобленерго", – написав Козицький у телеграм-каналі.

Він також додав, що повітряна тривога в області триває, працює протиповітряна оборона, а небезпека нових ударів залишається високою.

Раніше, уламки ворожих безпілотників і ракет зафіксовані у Львові та прилеглому селі Лисиничі внаслідок російської атаки у п'ятницю вранці, пошкоджено вікна гуртожитку, приватний будинок і два автомобілі.

Як повідомлялося, аварійні відключення електроенергії запроваджено у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях у п'ятницю вранці через російську атаку на енергетичну інфраструктуру.