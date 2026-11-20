Акціонерне Товариство "Укрзалізниця" відновлює рух Київської кільцевої електрички та продовжує курсування приміських поїздів у столиці й області попри масовану ракетно-дронову атаку РФ, водночас зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури та затримки низки рейсів.

"Київська кільцева електричка відновлює рух. Вона допоможе киянам дістатися з лівого берега на правий і навпаки. Приміські поїзди в Києві та області теж продовжують рух із дотриманням безпекових заходів", – йдеться у повідомленні компанії в телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

В "Укрзалізниці" зазначили, що в разі загрози для пасажирів та працівників проводиться евакуація. Через постійні загрози наразі затримується низка поїздів.

"Також є ділянки, де ворог пошкодив залізничну інфраструктуру. Уже працюємо над тим, щоб максимально швидко все відновити", – додали в компанії.