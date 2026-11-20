Рятувальники ліквідували пожежу на території промислового підприємства у Кременчуцькому районі Полтавської області, яка виникла внаслідок російського удару, загиблих і постраждалих немає, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Кременчуцькому районі внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території промислового підприємства. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, працюючи під постійною загрозою повторних атак. Загиблих і постраждалих немає", – йдеться у повідомленні ДСНС в телеграм-каналі у п'ятницю вранці.