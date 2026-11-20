Уламки ворожих безпілотників і ракет зафіксовані у Львові та прилеглому селі Лисиничі внаслідок російської атаки у п'ятницю вранці, пошкоджено вікна гуртожитку, приватний будинок і два автомобілі, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Що відомо про наслідки обстрілів станом на зараз: Львів, вулиця Лазаренка: уламки шахеда. Пошкоджено два автомобілі, у гуртожитку вибито вікна. Вулиця Пулюя: на тротуарі виявили частину ракети. На місці працюють рятувальники. Село Лисиничі: пошкоджено приватний будинок. Травмованих і пожежі немає", – написав Садовий у телеграм-каналі.

Мер зазначив, що ворожа атака триває, а після відбою повітряної тривоги відповідні служби обстежать будинки. Крім того, за розпорядженням "Укренерго" у Львові та області запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.