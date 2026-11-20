Аварійні відключення електроенергії запроваджено у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях у п'ятницю вранці через російську атаку на енергетичну інфраструктуру, повідомила НЕК "Укренерго".

"Через атаку ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною. Для стабілізації її роботи у трьох областях вимушено застосовані аварійні відключення", – йдеться у повідомленні компанії в телеграм-каналі.

В "Укренерго" додали, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам.