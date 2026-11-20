Частина мешканців п'яти районів Києва залишилася без електропостачання внаслідок масованої російської атаки у п'ятницю вранці, в інших районах столиці запроваджено екстрені відключення, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Київ: через масовану атаку без світла залишилася частина мешканців Печерського, Солом'янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів. В інших районах столиці діють екстрені відключення через пошкодження обладнання та перевантаження мереж", – йдеться у повідомленні компанії в телеграм-каналі.

У ДТЕК додали, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі киян і стабілізувати ситуацію.