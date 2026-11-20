Російські війська вночі масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками, минулося без втрат, проте є значні пошкодження інфраструктури й АЗС, а також знеструмлення, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, АЗС, були знеструмлені ряд котелень, насосні водоканалу, лікарні – вони переведені на роботу від генераторів. Також знеструмлено значну частину абонентів та кілька тягових підстанцій міського електротранспорту в північній частині міста", – написав Вілкул у Телеграм в п'ятницю вранці.

За його словами, через відсутність напруги не працюють тролейбусні маршрути №№ 10, 15, 16 та 18, а рух тролейбусів здійснюється до площі Кільцевої (Толстого). Для ліквідації наслідків атаки та стабілізації ситуації задіяно всі необхідні служби, бригади комунальників, електриків і працівників теплоенерго.