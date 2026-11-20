П'ятеро людей дістали поранення внаслідок понад десяти атак російських безпілотників на чотири райони Дніпропетровської області, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"П'ятеро людей дістали поранень. Понад 10 разів ворог атакував чотири райони безпілотниками", – написав Ганжа у Телеграм в п'ятницю вранці.

За його даними, у Жовтоводській громаді Кам'янського району пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі, банк і магазин. Чотирьох постраждалих – жінок 47 та 70 років і чоловіків 20 та 51 року – доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Ще одна 87-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, у Кривому Розі противник цілив по автозаправці та інфраструктурі. У Дніпровському районі під ударом опинилася Любимівська громада, де пошкоджено приватну оселю, а на Нікопольщині потерпали райцентр і Марганецька громада – там пошкоджено господарчі споруди.