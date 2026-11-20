Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ у п'ятницю вранці, за попередніми даними, зросла до близько 15 людей, а троє загиблих, попередньо, є працівниками "Київводоканалу", повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Наразі відомо про трьох загиблих. За попередньою інформацією, це працівники "Київводоканалу". Є також постраждалі. Попередньо, близько 15 людей. Медики працюють на місці, надають допомогу", – написав Кличко у телеграм-каналі.

Раніше, КМВА повідомила, що троє людей загинули та ще двоє дістали поранення внаслідок російської атаки на Київ у п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, вночі та вранці у п'ятницю Київ зазнав російської ракетної атаки, внаслідок якої було пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости, об'єкт критичної інфраструктури, а також виникли загоряння в Оболонському, Голосіївському та Подільському районах столиці.