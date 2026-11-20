63-річний чоловік постраждав у м. Вознесенськ Миколаївської області внаслідок атаки російських ударних БпЛА типу "Shahed" по промисловій інфраструктурі за минулу добу, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу "Shahed". Під атакою була промислова інфраструктура. Внаслідок чого у м. Вознесенськ постраждав 63-річний чоловік, його було госпіталізовано. На ранок стан постраждалого – стабільний. Пошкоджено складську будівлю", – написав Решетілов у Телеграм в п'ятницю вранці.

Крім того, у Баштанському районі ворог атакував балістичними ракетами "Іскандер-М" та безпілотниками типу "Shahed" сільськогосподарське підприємство. Унаслідок удару в с. Березнегувате пошкоджено адміністративну будівлю, складські приміщення та сільськогосподарську техніку, постраждалих немає.